Лондон, 2 апреля, 2017, 00:50 — ИА Регнум.



OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

Британская полиция задержала 14 участников столкновений между участниками марша «Против терроризма» и антифашистами, сообщает 1 апреля ежедневная лондонская газета Evening Standard.

В столице Великобритании в субботу, 1 апреля, прошли сразу два марша. Один из них был организован националистическими движениями Britain First и EDL (English Defence League — Лига английской обороны). Организаторы назвали свою акцию «Марш против терроризма». Их противники из антифашистской организации Unite Against Fascism собрали своих сторонников на контр-акцию.

Полиция Лондона приложила все усилия для того, чтобы допустить столкновений участников двух протестных акций, но избежать беспорядков не удалось. Шествия начались около полудня, и к 16:00, времени окончания акций, за различные правонарушения было задержано 14 человек.

Организаторы из Britain First заявили о не менее трех тысячах участников. «После гнусного террористического акта в парламенте мы будем стоять вместе, демонстрируя, что нас не сломить сейчас и никогда. Опасайтесь террористов и терроризма, присоединяйтесь к нам, чтобы продемонстрировать свою силу», — обратились организаторы к жителям Лондона, однако на их призывы откликнулись не более 250 человек.

Пользователи социальных сетей критически отзываются как о количестве участников, так и о дате, выбранной организаторами для проведения акции. «У меня было больше людей в моей гостиной», — комментирует «Марш против терроризма» один из пользователей соцмедиа. «Акция Britain First и EDL, организованная в День смеха, показала, какой шуткой они на самом деле являются».