* запрещённая в России организация

Кабул, 2 апреля, 2017, 00:30 — ИА Регнум. В Афганистане в северной провинции Балх более 200 боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались властям. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило агентство «Синьхуа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик

Известно, что среди боевиков, сложивших оружие и сдавшихся властям, есть командиры радикальной организации — Кхан Мохаммад и Дава Кхан.

Как сообщил изданию один из афганских чиновников, пожелавший остаться неназванным, вооруженные боевики решили присоединиться к миру, к процессу урегулирования ситуации в уезде Чимталь. Таким образом, они последовали призыву губернатора, сказал источник.

Он также отметил, что боевики во время приветственной церемонии в уезде Чимталь отдали десятки автоматов АК-47, пулеметов и гранатометов. Другие подробности разоружения, по словам чиновника, станут известны позднее.

Напомним, что афганское правительство начало с 2010 года процесс установления мира на территории страны и призвало боевиков сложить оружие и сдаться. С тех пор к мирному процессу присоединились более десяти тысяч боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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