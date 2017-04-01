Степанакерт, 2 апреля, 2017, 00:19 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян направил послание соотечественникам по случаю годовщины апрельской четырехдневной войны.

Aztagdaily.com Бако Саакян

В обращении, поступившем в ИА REGNUM, говорится:

«Дорогие соотечественники!

Год назад, в ночь с 1 на 2 апреля, Азербайджан предпринял широкомасштабные военные действия практически по всей протяженности азербайджано-карабахской границы.

Официальный Баку вновь попытался силой решить азербайджано-карабахский конфликт, уничтожить независимую государственность Арцаха, осуществить новый геноцид армянского народа.

Агрессия противника полностью провалилась, и он понес большие человеческие, материальные и моральные потери, не сумев осуществить ни одну из своих коварных целей.

Противник столкнулся с боеспособными вооруженными силами Республики Арцах, с нашими храбрыми воинами, с нашим населением, ставшим единой армией, со всем армянским народом, Арменией и Диаспорой, которые встали рядом с Арцахом. Армянский народ вновь доказал, что самое дорогое для него — независимая и свободная родина, которую мы в состоянии героически защитить от любого посягательства.

К сожалению, в результате подлых и провокационных действий противника мы понесли невосполнимые потери. Погибли десятки военнослужащих и мирные жители.

Вечная честь и слава всем нашим мученикам! Их светлая память навсегда останется в наших сердцах, их храбрость и подвиг станут ориентиром для подрастающего поколения.

Потерпев поражение на поле боя, Азербайджан, однако, не отказался от своих захватнических программ. Он продолжает проводить армяноненавистническую политику, не прекращает осуществлять агрессивные действия на политических, информационных, дипломатических площадках, практически каждый день нарушает режим прекращения огня на всех участках наших границ. Его руководство не скрывает, что придерживается реваншистской политики. Такое поведение является терроризмом, очередным чудовищным и нечеловеческим проявлением геноцидальной политики.

Все это вновь подтверждает одну древнюю истину нашего народа: мы всегда должны быть сильными и едиными, всей нацией защищать нашу свободу и независимость и создавать достойное будущее для подрастающего поколения.

Уважаемые соотечественники!

Наш дух крепок, воля — несгибаема, цель — справедлива. Мы защищаем нашу родную землю, наш дом и семью, усердно обустраиваем нашу страну. Это святая миссия, которую наш народ будет всегда выполнять».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с годовщиной апрельской войны в Нагорном-Карабахе с обращением выступил МИД Армении.

В ночь на 2 апреля 2016 года вооружённые силы Азербайджана предприняли попытку наступления по всей линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В ход пошли артиллерия, в том числе реактивные установки град, авиация, танки, тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и другие.

5 апреля сторонами было объявлено о прекращении боевых действий. Двустороннее соглашение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения карабахских и азербайджанских военных сил достигнуто с 12 часов дня в ходе встречи начальников генштабов Армении и Азербайджана в Москве.

Боевые действия стали самыми крупномасштабными с момента заключения перемирия между Ереваном, Баку и Степанакертом в 1994 году.