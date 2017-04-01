Москва, 1 апреля, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко, ушедшего из жизни в субботу, 1 апреля. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Cybersky Евгений Евтушенко

«Евтушенко был великим поэтом, — говорит представитель Кремля. — Его наследие является составной частью российской культуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 84-летний поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США от остановки сердца. Пожилой человек просил похоронить его в Переделкино (Московская область), рядом с могилой поэта Бориса Пастернака.

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