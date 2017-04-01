Воронеж, 1 апреля, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» поступил на вооружение подразделения РЭБ Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО 1 апреля.

Mil.ru Комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»

Комплекс состоит из нескольких машин и установлен на базе многоцелевого тягача МТЛБ.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», пояснили в пресс-службе ЗВО, по сравнению с комплексами предыдущих поколений, имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления, увеличенную скорость сканирования частотного диапазона, более высокую точность определения места источника радиоизлучения, повышенную пропускную способность средств подавления. Особое внимание разработчики комплекса уделили комфорту работы военнослужащих.

Личный состав подразделения радиоэлектронной борьбы к настоящему моменту прошел переобучение для работы на новом комплексе.

Отметим, комплекс «Борисоглебск-2» разработан специалистами концерна «Созвездие», головное предприятие которого находится в Воронеже.