Электрогорск, Московская область, 1 апреля, 2017, 21:57 — ИА Регнум. В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля скорой помощи и иномарки. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Bissig Скорая помощь

Авария произошла в субботу, 1 апреля, в Электрогорске.

«В Электрогорске автомобиль марки Kia совершил столкновение со стоящей на обочине дороги машиной скорой помощи, — говорит источник. — В результате ДТП пострадал один человек».

На месте ДТП работали сотрудники специальных служб, которые устанавливали причины происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.