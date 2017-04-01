«Лацио» переиграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии
Рим, 1 апреля, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лацио» на выезде переиграл «Сассуоло» в матче тридцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 1 апреля на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-Эмилия, завершилась со счетом 1:2.
В составе победителей голевыми действиями отметились Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби (автогол). У хозяев поля мяч забил Доменико Берарди (пенальти).
После тридцати матчей в чемпионате Италии «Лацио» пока находится на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. Клуб «Сассуоло», набравший 31 балл, находится на пятнадцатой позиции.
Чемпионат Италии. 30-й тур
«Сассуоло» (Сассуоло) — «Лацио» (Рим) — 1:2 (1:1).
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