Париж, 1 апреля, 2017, 21:08 — ИА Регнум. В пригороде Парижа во время празднования карнавала произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, в коммуне Вильпент. По последним данным, в результате инцидента пострадали около 20 человек.

«Сильный взрыв, в результате которого пострадали 20 человек, произошел в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб — полицейские, медики и спасатели.

Местные СМИ отмечают, что причиной взрыва был не теракт.