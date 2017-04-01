Мюнхен, Германия, 1 апреля, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Бавария» на своем поле разгромил «Аугсбург» в матче двадцать шестого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 1 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 6:0.

Богдан Заяц Роберт Левандовски

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Роберт Левандовски (хет-трик), Томас Мюллер (дубль) и Тьяго Алькантара.

После двадцати шести матчей в чемпионате Германии «Бавария» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 65 очков. Клуб «Аугсбург», набравший 29 баллов, расположился на шестнадцатой позиции.

Чемпионат Германии. 26-й тур.

«Бавария» (Мюнхен) — «Аугсбург» (Аугсюург) — 6:0.

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