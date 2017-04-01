Москва, 1 апреля, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала просьбу журналистов агентства Associated Press подтвердить, что запись первоапрельского автоответчика для российских дипмиссий является шуткой.

Kitsya Автоответчик

«1 апреля часа в 3 дня в Департамент информации и печати МИД России позвонили корреспонденты Associated Press и попросили «официально подтвердить, что запись автоответчика является шуткой», — пишет она. — Мне жаль, что мы испортили AP праздник — они ведь, наверняка, отмечали».

Напомним, 1 апреля МИД РФ разместил на своей странице в соцсети Facebook шутливый «автоответчик для российских дипломатических миссий за рубежом». На записи предлагается выбрать одну из опций — «воспользоваться услугами русских хакеров» или обратиться «по вопросам вмешательства в выборы».