Москва, 1 апреля, 2017, 20:14 — ИА Регнум. СПЧ выступил с заявлением, осуждающим призывы к несовершеннолетним выходить на акции протеста.

Mil.ru Подростки

«Дети — это не строительный материал для возведения баррикад», — заявили члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

26 марта 2017 г. в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли митинги, в которых приняли участие подростки, откликнувшиеся на безответственный призыв взрослых, отмечают в СПЧ.

«Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, обеспокоены продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов. Считаем, что неспровоцированные задержания, административные штрафы и прочее лишь усиливают присущий подросткам негативизм. Школьники и студенты легко могут стать жертвами кампании по насаждению единомыслия в школах и вузах. Результатом могут стать такие случаи, которые произошли в брянской школе и московской консерватории. Убеждены, дети — это не строительный материал для возведения баррикад! Дети — это будущая Россия, которая должна вырасти не запуганной, забитой и легко манипулируемой, а свободной, эрудированной, с чувством собственного достоинства, с деятельной любовью к Родине. Принятая в прошлом веке Декларация прав ребенка четко заявляет, что ребенок должен быть защищен от всех форм эксплуатации. Сегодня мы должны прямо заявить о недопустимости политической эксплуатации детей!», — говорится в заявлении СПЧ, опубликованном на сайте Совета.

Под заявлением стоят подписи 14 членов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщало ранее, ИА REGNUM Следственный комитет РФ РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве.

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