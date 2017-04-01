Москва, 1 апреля, 2017, 20:02 — ИА Регнум. В США на 85-м году Евгений Евтушенко скончался, сообщил друг поэта Михаил Маргулис.

Kremlin.ru Евгений Евтушенко

«Пять минут назад Евгений Александрович отошёл в вечность», — сказал Маргулис.

Евтушенко будет похоронен в Московской области в Переделкино.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Евтушенко был госпитализирован.

Евтушенко было 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса.

С 1952 по 1957 год учился в Литературном институте им. Горького, но был исключен за «дисциплинарные взыскания». Первая книга стихов Евтушенко «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В том же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Его стихи стали символом хрущевской «оттепели». Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. С 1991 года проживал в США.