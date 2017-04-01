Тула, 1 апреля, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» на своем поле переиграл «Томь» в матче двадцать первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 1 апреля на стадионе «Арсенал» в Туле, завершилась со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В команде хозяев поля голевыми действиями отметились Михаил Александров, Мусса Думбия и Кирилл Комбаров.

После двадцати одного матча в чемпионате России «Арсенал» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Клуб «Томь», набравший 12 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 21-й тур.

«Арсенал» (Тула) — «Томь» (Томск) — 3:0.

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