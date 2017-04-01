Лондон, 1 апреля, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Челси» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» в матче тридцатого тура чемпионата Англии. Встреча, которая проходила сегодня, 1 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 1:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Уилфрид Заха и Кристиан Бентеке. У хозяев поля отличился Сеск Фабрегас.

После тридцати матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Клуб «Кристал Пэлас», набравший 31 балл, расположился на шестнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 30-й тур.

«Челси» (Лондон) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 1:2.

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