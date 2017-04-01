Лондон, 1 апреля, 2017, 19:19 — ИА Регнум. «Джулиан Асанж выложил 676 исходных кодов, которые по его словам принадлежат ЦРУ, и показал, как с их помощью американское шпионское ведомство маскирует свои собственные хакерские атаки под действия русских, китайцев, северокорейцев и иранцев, — пишет издание. — Ассанж говорит, что выложенные им файлы взяты из киберцентра ЦРУ. С помощью них можно легко ввести в заблуждение любые судебные органы, чтобы показать, что взломы осуществляла Москва, Пекин или Пхеньян».

CIA Эмблема ЦРУ

«Он также утверждает, что ЦРУ может обходить шифрование WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide и Cloakman, взламывая смартфоны, на которых работают приложения, — отмечает газета. — Эксперты, которые занялись изучением и просеиванием опубликованного материала, подтверждают аутентичность выложенных Ассанжем файлов».

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