Вашингтон, 1 апреля, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Американским СМИ нужно переключить свое внимание с «лживой истории о Трампе и России» на скандал, связанный с прослушкой здания Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом написал глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Когда сонный Чак Тодд (телеведущий) и NBC News начнут обсуждать скандал со слежкой Обамы и прекратят обсуждать эту лживую историю о Трампе и России?» — написал президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter, что его предшественник Барак Обама организовал прослушку нью-йоркого здания Trump Tower в период предвыборной кампании.

Экс-генеральный прокурор США Майкл Макейси подтвердил, что в Trump Tower действительно велось наблюдение специальных служб, включавшее прослушивание телефонных переговоров. Однако распоряжение о такой процедуре отдал не Обама, а генпрокурор.

Макейси выразил предположение, что решение о прослушке было принято из-за подозрений спецслужб в том, что кто-то работает в небоскребе в качестве «российского агента».

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