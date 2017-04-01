Киев, 1 апреля, 2017, 18:47 — ИА Регнум.

Решение официальных властей Украины отказать российской певице Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины не повлияет на намерения других артистов выступить в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире «Украинского радио».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская позиция

«Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все, что необходимо в таких случаях, — отметил украинский политик. — Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны».

При этом Кириленко добавил, что Киев не пойдет на уступки российской певице Юлии Самойловой, которая якобы нарушила украинское законодательство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре направила письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором говорится, что вещательные компании нескольких стран Европы могут объявить бойкот конкурсу «Евровидение» в Киеве, если власти Украины не допустят участия в нем представителя РФ Юлии Самойловой.

О каких странах в письме идет речь — пока неизвестно.

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