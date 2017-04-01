Мадрид, 1 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. «Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко встретятся на следующей неделе, чтобы попытаться уменьшить напряженность, возникшую по причине украинского кризиса и нарастающую из-за подмеченного Москвой стремления Минска приблизиться к Западу, пишет корреспондент Вирхиния Эбреро. — Лукашенко дистанцировался от Кремля, чтобы защитить территориальную целостность Украины и не признает присоединения Крыма к России».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Журналистка обращает внимание на то, что «предложение последнего диктатора Европы провести переговоры по решению украинского конфликта в Минске тоже, по большому счету, являлось формой заискивания перед Западом».

«Сегодня Белоруссия должна России за поставленный газ 700 миллионов долларов, но отдавать не торопится, заявляя, что Москва торгует по слишком высоким ценам. Россия в ответ уменьшила поставки нефти Минску — за первый квартал поставлено 4 млн тонн, на 1,5 млн меньше, чем планировалось, — подчеркивает корреспондент. — Лукашенко считает, что «свобода дороже нефти», но все же урегулировать вопросы с Россией собирается. Известно также о предварительной договоренности двух президентов относительно празднования Дня единства России и Белоруссии 12 апреля».

«В 2012 году доля Белорусских товаров на российском рынке составляла всего 1%. Начиная с августа 2014 года (когда Россия в ответ на санкции Запада ввела запрет на ввоз овощей и фруктов из ЕС) эта доля стала круто расти и сегодня составляет 15%. В основном за счет тех товаров, что поступают из Европы, и направляются в Россию, переставая таким образом быть запрещенными», — сообщает Эбреро, намекая на то, что таким образом Россия Белоруссии нужнее, чем Белоруссия России, но воздерживаясь от этих выводов.