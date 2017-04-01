Киев, 1 апреля, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Группа неизвестных устроила стрельбу в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Стрельба

Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, на улице Шептицкого. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.

«На линию 102 поступил вызов о том, что на ул. Шептицкого (Днепровский район), возле «инглиш центра», произошла стрельба, — говорится в сообщении. — Предположительно из автоматического оружия».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении данного преступления уже задержали трех подозреваемых.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.