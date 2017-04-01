Ливерпуль, Великобритания, 1 апреля, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле переиграл «Эвертон» в матче тридцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Садьо Мане, Филиппе Коутиньо и Дивок Ориджи. У гостей отличился Мэттью Пеннингтон.

После тридцати матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Клуб «Эвертон», набравший 50 баллов, расположился на седьмой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 30-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 3:1.

Читайте также: «Тоттенхэм» переиграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» переиграл «Мидлсбро» в матче АПЛ