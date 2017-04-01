Одесса, Украина, 1 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В Одессе взорван автомобиль бывшего кандидата в мэры города «Дарта Вейдера» Жана Николаенко. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Таймер».

Diariocritico de Venezuela Взрыв автомобиля

Инцидент произошел в субботу утром, 1 апреля, на улице Гаршина.

«Сработало маломощное взрывное устройство, прикреплённое к днищу автомобиля, — говорится в сообщении. — Как оказалось, авто принадлежало Жану Николаенко, более известному одесситам в качестве «Дарта Вейдера».

Отмечается, в результате происшествия никто из находящихся в салоне транспортного средства людей не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».