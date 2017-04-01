В Одессе взорвали автомобиль «Дарта Вейдера»
Одесса, Украина, 1 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В Одессе взорван автомобиль бывшего кандидата в мэры города «Дарта Вейдера» Жана Николаенко. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Таймер».
Diariocritico de Venezuela
Взрыв автомобиля
Инцидент произошел в субботу утром, 1 апреля, на улице Гаршина.
«Сработало маломощное взрывное устройство, прикреплённое к днищу автомобиля, — говорится в сообщении. — Как оказалось, авто принадлежало Жану Николаенко, более известному одесситам в качестве «Дарта Вейдера».
Отмечается, в результате происшествия никто из находящихся в салоне транспортного средства людей не пострадал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».