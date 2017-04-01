Махачкала, 1 апреля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В Дагестане пострадавшие от пожара на рынке Ирчи Казака предприниматели будут на год освобождены от платы за аренду на год. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 апреля, в администрации Махачкалы, по достигнутой с инициативной группой договоренности, пострадавшие магазины будут восстановлены.

05.mchs.gov.ru На месте пожара

«В связи с событиями, которые произошли на рынке Ирчи Казака, рынок не переносится, все сгоревшие магазины будут восстановлены за счет администрации рынка. Все пострадавшие от пожара предприниматели также будут освобождены от уплаты аренды на один год. Всем предпринимателям, пострадавшим от пожара, так же бесплатно в течение года бесплатно предоставляются места на территории Южной автостанции», — заявили в администрации.

По данным ИА REGNUM, не все пострадавшие владельцы магазинов согласны с вышеперечисленными условиями. Большая часть из них требует возмещения имущественного ущерба — речь идет о миллионах рублей.

В администрации главы и правительства Дагестана ИА REGNUM сообщили, что распространяемые сведения о том, что на месте сгоревшего рынка будет построен торговый центр, не соответствуют действительности. «Рассматривается вопрос о выплате единовременной материальной помощи пострадавшим», — сообщают власти Дагестана.

Напомним, утром 1 апреля торговцы сгоревшего накануне рынка Ирчи Казака перекрыли улицу Гамидова. Около 2000 человек требовали от властей ответственности за случившееся.