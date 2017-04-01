Махачкала, 1 апреля, 2017, 17:39 — ИА Регнум. В Дагестане около 2 тысяч человек собрались сегодня, 1 апреля, на территории сгоревшего 31 марта рынка «Дагэлектромаш» и потребовали от властей выплаты компенсации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, люди заявляют, что не верят заверениям властей о восстановлении рынка.

Собравшиеся предприниматели

С утра собравшиеся перекрыли дорогу по улице Гамидова, куда позже подтянулись представители правоохранительных органов и власти. В то время как приехавший на место Муса Мусаев осматривал территорию сгоревшего рынка, уполномоченный главы Дагестана Алибек Алиев выступил перед собравшимися и призвал людей не поддаваться на провокации и ожидать разрешения проблемы. «Помогите тем людям, которые вчера потеряли все, не надо тут поддаваться на провокации. Мы работаем. В Ленинской администрации города создана круглосуточная линия для реагирования, куда могут обращаться пострадавшие. Сейчас рынок закрыт, пока следственные органы разбираются, как только работы будут закончены, рынок откроется», — заверил собравшихся Алиев.

Однако, люди не спешили ему верить, многие из собравшихся заявляли, что пожар — не случайность, и требовали компенсации за урон причиненный огнем.

Многие из собравшихся говорили о том, что владельцам магазинов необходима психологическая помощь. Люди остались ни с чем. Так, Патимат, работающая на рынке более 10 лет, рассказала, что у нее сгорело два магазина, и случайным назвать этот пожар сложно. «Мы собрались, так как не верим обещаниям администрации. Нас сейчас много, поэтому нам говорят, что все восстановят, как только мы успокоимся — они нас будут игнорировать. У меня сгорело два магазина. Весь товар сгорел, это вложенные в него 3 миллиона рублей. Я требу компенсации, так как это были кровные деньги. Я не хочу работать на этом рынке больше, пускай не восстанавливают. Я хочу вернуть свои деньги», — рассказала она.

По словам погорельцев, никто из работников рынков не страховал товар, а им заявляют, что для требования компенсаций товар должен быть застрахован. «Никто нам не говорил, что нужно страховать товар. Наше руководство нам это не говорило. Квартально мы платим администрации рынка по 7 тысяч рублей, помимо этого мы платим в администрацию города по 3500 рублей. Ежемесячно руководство рынка получают миллионы, и это многие годы, почему они не оснастили рынок противопожарной системой. Не верим мы, что пожар не подстроен», — сообщила другая пострадавшая.

По словам торговцев, им не раз говорили о том, что рынок будет перенесен, однако они были уверенны, что до 2019 года им ничего не грозит, так как у владельцев магазинов арендные договора с администрацией города до 2019 года.

Напомним, 31 марта на рынке в центре Махачкалы произошёл пожар, в результате которого сгорело больше половины рынка. Пострадали 33 человека, жертв нет. Власти Махачкалы обещали помочь пострадавшим, в том числе оказать юридическую помощь. МВД республики попросило граждан не поддаваться эмоциям и дождаться официальных результатов выяснения причин пожара.

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