Калуга, 1 апреля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. С 1 апреля в Калуге на 37% выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в троллейбусе составляет теперь 19 рублей, а в маршрутках и автобусах — 22 рубля. Ранее проезд в общественном транспорте стоил 16 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской управе Калуги.

Kaluga.2012 Калужский троллейбус

По данным ведомства, несмотря на повышении цен, калужанам, имеющим право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте, льготы сохранены.

Стоимость месячного проездного составила 700 рублей для граждан, 1300 рублей — для предприятий и организаций, 220 рублей — для школьников и учащихся колледжей и профессиональных лицеев, 300 рублей — для студентов и 480 рублей — для пенсионеров, не имеющих права на бесплатный проезд.

Также, введен проездной билет с ограниченным количеством поездок — 22 в месяц. Его стоимость — 350 рублей. Если приобретать такой билет на два месяца, то он будет стоить 375 рублей, а стоимость трехмесячного проездного — 400 рублей.

«Новые расценки позволят исправить кризисное положение муниципального транспорта, — заявил директор управления калужского троллейбуса Вадим Витьков. — Прежняя цена в 16 рублей, которая не менялась более трех лет, давно отстала от инфляции и стоимости обслуживания. Выросла и электроэнергия, и запчасти, все основные расходные статьи предприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 рублей подорожал с 31 марта 2017 года проезд в скорых пригородных поездах повышенной комфортности «Москва-Калуга». Тарифы повысили на основании приказа министерства конкурентной политики Калужской области. Стоимость проезда в вагонах первого класса теперь начинается от 670 рублей, второго и третьего — от 510 рублей. С 10 марта 2017 года на 10,6% возросла стоимость разового проезда по одной тарифной зоне в электропоездах, так называемой 6000-й нумерации.