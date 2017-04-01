Псков, 1 апреля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 1 апреля, состоялся совместный митинг садоводов и профсоюзов против завышения кадастровой стоимости земли и роста земельного налога. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в сквер имени 60-летия Октября, по разным оценкам, вышли от 300 до 500 человек.

Sovprofpskov.ru Митинг садоводов в Пскове 1 апреля 2017 года

Протестующие были с плакатами «Мы против вашей оценки нашей земли!», «Миллионы земельного налога не заплатим!», «Проще бросить участок, чем накопить на ваш налог!», «Это ваше спасибо за обработанную землю?» и подобными. Акцию поддержали представители КПРФ, «Справедливой России», партий «Яблоко» и «Союз труда».

Председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов, открывая митинг, заявил, что профсоюз совместно с комиссией по садоводствам подавал уведомление о проведении протестной акции в центре города на площади Ленина, но власти отказали, сославшись на то, что на площади 1 апреля целый день будут проводить пикеты и митинги различные инициативные группы граждан. «Как мы и предполагали, сейчас там ни единой души», — отметил Иванов.

Председатель исполнительного совета «Комиссии по садоводствам» Анна Войченко подчеркнула, что псковские садоводы вышли на акцию протеста впервые за 8 лет работы их общественной организации. «У нас была областная программа поддержки садоводств, и мы благодарны администрации, губернатору за то, что в её рамках удалось немножко подлатать наши дороги. В садоводства начала тянуться молодежь. И что сейчас? Бюджету понадобились деньги, и вспомнили о садоводах: в конце 2016 года был принят нормативный акт, согласно которому кадастровая стоимость наших земель взлетела вверх. В среднем она повысилась в 25 раз: у кого-то в 10, у кого-то в 47 раз. Получается, что рыночная стоимость наших дач в 10−20 раз ниже кадастровой», — заявила Войченко. Она подчеркнула, что основное требование протестующих — отменить этот нормативный акт, согласно которому кадастровая стоимость земель оказалась «невероятно завышенной», либо сделать систему перерасчёта стоимости земель до реальной.

«Советская власть в 70−80-е годы дала нам эти несчастные пять соток на болоте, не оказав никакой помощи! Мы непосильным своим трудом возделывали эти пять соток, сами делали дороги. Меня лично и других садоводов не устраивает снижение земельного налога до 0,01%. Пусть снизят цену на землю, которую мы брали заброшенную, заболоченную», — заявила председатель садоводческого товарищества «Торошинка» Ирина Козева.

Участники митинга приняли резолюцию с рядом требований к органам власти и губернатору Псковской области Андрею Турчаку, среди которых — требование либо отмены постановления администрации Псковской области №376 от 22.11.2017 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Псковской области», либо введение системы бесплатного исправления ошибок по заявлениям.

Протестующие ожидают решения проблемы уже в ближайший месяц.