Махачкала, 1 апреля, 2017, 17:28 — ИА Регнум. В Махачкале охранник детского сада попытался его поджечь и инсценировал нападение на себя. Как сообщает сегодня, 1 апреля, издание «Молодёжь Дагестана» со ссылкой на свой источник в силовых структурах региона, при подробном изучении произошедшего подозрения пали на самого охранника.

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«Охранник садика Мурад Ибаев сам устроил поджог в дошкольном учреждении, после чего инсценировал нападение и нанёс себе ножевое ранение», — говорится в СМИ и отмечается, что версию с нападением охранник выдумал, но неизвестно зачем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 марта в МВД Дагестана сообщили, что на детский сад «Ивушка» в Махачкале совершено нападение, преступники попытались поджечь учреждение и ранили охранника. В министерстве образования Дагестана сообщили, что дошкольному учреждению нанесён незначительный ущерб и вскоре его работа будет восстановлена.

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