Мадрид, 1 апреля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. «После того, как Великобритания покинет Евросоюз, никакое соглашение между Брюсселем и Лондоном, касающееся Гибралтара, не может быть составлено и ратифицировано без участия Испании» Это фраза из проекта документа, который будет регулировать отношения между Британией и ЕС в период осуществления выхода. Проект документа распространен руководителям 27 стран сообщества на внесение изменений и дополнений и должен быть обсужден на очередном саммите ЕС в Брюсселе 29 апреля», пишет корреспондент издания в Брюсселе Мария Техеро.

Ayala Гибралтар

По мнению журналистки, «Гибралтар и сам должен будет проявить желание вернуться в Испанию. Во время референдума 23 июня 2016 года 96% электората «Скалы» (прозвище Гибралтара в испанских СМИ — прим. ИА REGNUM ) высказались за то, чтобы остаться в ЕС. Значит, по логике вещей, этому анклаву с Великобританией не по дороге».

Гибралтар — давняя мечта Испании, которая не устает повторять о своих претензиях на него и уже неоднократно подчеркивала, что брексит для Скалы — это прямой путь домой из Соединенного Королевства в пиренейское.

Великобритания однако не намерена расставаться с частью своей территории, пусть она, эта часть и составляет-то всего 6,5 квадратных километров. И эта позиция Лондона надежды Испании и обещанное ей Евросоюзом право вето на какие-то решения, касающиеся Гибралтара весят ровно столько, сколько решения Китая по Тайваню или Киева по Крыму.