«Локомотив» переиграл «Уфу» в матче чемпионата России
Уфа, 1 апреля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» на выезде переиграл «Уфу» в матче двадцать первого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая сегодня, 1 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 1:0.
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Футбольный мяч
Героем матча стал перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, забивший единственный мяч на 37 минуте.
После двадцати одного матча в чемпионате России «Локомотив» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Уфа», набравший 32 балла, находится на пятой позиции.
Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 21-й тур.
«Уфа» (Уфа) — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1).
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