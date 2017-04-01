Москва, 1 апреля, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Информация СМИ о снятии ареста с имущества бывшего руководителя департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгении Васильевой не соответствует действительности. Об этом сообщает в субботу, 1 апреля, Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито непосильным трудом

«Следствием еще в ходе расследования уголовного дела были арестованы счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Евгении Васильевой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, не представляющих никакой художественной ценности.

«Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-руководительнице департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, осужденной за хищения в особо крупном размере, возвращено ранее арестованное имущество.

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