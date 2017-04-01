Ереван, 1 апреля, 2017, 17:02 — ИА Регнум.

В течение четырех апрельских дней 2016 года Азербайджан предпринял против Арцаха те же агрессивные действия, что и на протяжении почти четырех лет в начале 1990-х годов, когда силой пытался подавить право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с годовщиной агрессии, предпринятой Азербайджаном в отношении Нагорно-Карабахской Республики.

Photolure Граффити на стене Ереванского государственного университета с изображением погибшего в апреле 2016 г. Роберта Абаджяна, который был посмертно награждён званием «герой Нагорного-Карабаха»

«Мы склоняем головы перед памятью героев, которые пали, отражая нападение Азербайджана на Арцах, и ценою своей жизни предотвратили массовые злодеяния против народа Нагорного Карабаха», — сказано в сообщении.

В нём также отмечается, что в то время, как международное сообщество осуждало грубейшие нарушения международного гуманитарного права азербайджанскими вооруженными силами, Баку прославлял совершенные варварства и тех, кто их осуществил.

Уточняется, что азербайджанская «авантюра» нанесла тяжелый удар по мирному процессу.

«С целью стабилизации ситуации, предотвращения новой напряженности и создания благоприятных условий для продвижения переговорного процесса 16 мая в Вене, по инициативе государственного секретаря США, и 20 июня в Санкт-Петербурге, по приглашению президента Российской Федерации, состоялись встречи президентов Армении и Азербайджана, по итогам которых была подчеркнута необходимость исключительно мирного урегулирования конфликта, выполнения бессрочных трехсторонних соглашений 1994−1995 годов о прекращении огня и были достигнуты договоренности о безотлагательном создании механизма расследования нарушений режима прекращения огня, расширения возможностей команды личного представителя Действующего председателя ОБСЕ», — напоминает внешнеполитическое ведомство Армении.

При этом отмечается, что тем не менее Азербайджан отказался выполнять достигнутые договоренности и оказался в изоляции, противопоставив себя международному сообществу.

«Высшее руководство Азербайджана в открытую лжет, утверждая, что якобы страны-сопредседатели признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, притворяется, что якобы не понимает того, что говорят руководители стран-сопредседателей, а именно — народ Нагорного Карабаха должен реализовать свое право на самоопределение, посредством свободного волеизъявления, имеющего обязательную международно-правовую силу. Армения придерживается такого же подхода: да, окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен народом Арцаха. Эта фальсификация Баку демонстрирует полное фиаско политического курса Азербайджана. Провалившись в переговорном процессе, Баку попытался решить проблему военным путем и опять потерпел провал», — сказано в заявлении.

Апрельская война в очередной раз ярким образом доказала, что Нагорный Карабах никогда и ни в каком статусе не может быть в составе Азербайджана, а реализация права на самоопределение народа Арцаха необратима, отмечает министерство иностранных дел Аремении.

«В ответ на непрекращающиеся угрозы Азербайджана применить силу, международное сообщество ясно предупреждает, что не потерпит этого.

В качестве гаранта безопасности Арцаха, Армения обеспечит безопасность народа Нагорного Карабаха. Вместе со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, мы и впредь продолжим шаги по продвижению процесса исключительно мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.

В ночь на 2 апреля 2016 года вооружённые силы Азербайджана предприняли попытку наступления по всей линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В ход пошли артиллерия, в том числе реактивные установки град, авиация, танки, тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и другие .

5 апреля сторонами было объявлено о прекращении боевых действий. Двустороннее соглашение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения карабахских и азербайджанских военных сил достигнуто с 12 часов дня в ходе встречи начальников генштабов Армении и Азербайджана в Москве.

По неофициальным данным с армянской стороны погибли около 110 человек. Азербайджанская сторона число погибших так и не опубликовала. По независимым подсчётам ВС Азербайджана потеряли убитыми около 400 человек.

Боевые действия стали самыми крупномасштабными с момента заключения перемирия между Ереваном, Баку и Степанакертом в 1994 году.

Одно из первых сообщений ИА REGNUM по поводу начала боевых действий 2 апреля 2016 года: В Карабахе идут бои, сбит азербайджанский вертолет