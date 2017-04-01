Киев, 1 апреля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Представитель Российской Федерации, который ранее не нарушал законодательство Украины, может принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире «Украинского радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По его словам, Украина соблюдает не только свои законы, но и международные, в то время как российская певица Юлия Самойлова нарушила украинское законодательство. Поэтому артистке, выступившей с концертами в «оккупированном» Крыму, запрещен въезд на Украину.

Кириленко также считает, что решение властей Украины по российской певице не повлияет на намерение других исполнителей выступить в песенном конкурсе в Киеве.

«Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и всё, что необходимо в таких случаях, — говорит он. — Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2017 года СБУ запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины сроком на 3 года. Причина запрета в том, что российская певица в 2015 году посещала Крым.

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