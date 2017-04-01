Владимир, 1 апреля, 2017, 16:56 — ИА Регнум. В Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием микроавтобуса «Пежо-Боксер» и легкового автомобиля «Лада-Ларгус». Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по региону.

33.mchs.gov.ru На месте ДТП

Авария произошла в субботу, 1 апреля, на 136 км автодороги федерального значения М7 «Волга». По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили различные травмы.

«Легковой автомобиль двигался по крайне правой полосе движения в сторону г. Владимира, водитель решил выполнить маневр разворота, — говорится в сообщении. — В это время произошло столкновения с попутно двигающимся автомобилем «Пежо-Боксер».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.