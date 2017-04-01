Грозный, 1 апреля, 2017, 16:04 — ИА Регнум.

Следственный комитет России сообщает, что силовикам удалось задержать одного из участников нападения на воинскую часть Росгвардии на территории Наурского района Чечни. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

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В результатет проведения оперативно-следственных мероприяйти удалось задержать одного из нападавших на базу Росгвардии В Чечне.

Речь идет о 21-летнем жителе Наурского района республики Ибрагиме Джамалове. Он дает признательные показания.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следствие продолжает устанавливать других участников этого вероломного нападения.

Напомним, 24 марта в 2:10 мск члены незаконного вооруженного формирования, имея при себе ножи и огнестрельное оружие совершили нападениена воинскую часть Росгвардии в станице Наурской Наурского района Чеченской Республики. В результате боестолкновения погибли шестеро бойцов Росгвардии, трое получили ранения различной степени тяжести. Бойцам Росгвардии удалось ликвидировать шесть боевиков.