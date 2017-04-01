Москва, 1 апреля, 2017, 15:54 — ИА Регнум.



Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту призывов к участию в несанкционированной акции в центре столицы 2 апреля. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ («Призыв к массовым беспорядкам»). Следствие предпринимает все необходимые меры для установления лиц, разместивших призывы к преступным действиям.

Напомним, ранее столичная полиция и прокуратура предостерегли граждан от участия в незаконной акции, которая была анонсирована в социальных сетях.

Организаторы этой незаконной акции называют себя «группой небезразличных молодых людей из Москвы» и выдвигают ряд требований, в числе которых: борьба с коррупцией, завершение операции в Сирии и возобновление губернаторских выборов. Стоит отметить, что губернаторские выборы в России и так уже возобновлены.

Местом проведения митинга указана Красная площадь.

Позже Федеральная служба охраны сообщила, что 2 апреля на Красной площади должна пройти репетиция Парада Победы.