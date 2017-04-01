Москва, 1 апреля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович не поддерживает идею ограничения работы супермаркетов по выходным дням. Об этом он заявил сегодня, 1 апреля, на Первом медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Pixabay.com В супермаркете

Напомним, ранее стало известно, что в Совете Федерации разработан законопроект который ограничивает режим работы гипермаркетов в выходные и будни дни. Этот законопроект, в частности, предлагает, что гипермакреы в будние дни должны работать до 21:00, в субботу — до 16:00, а по воскресеньям и вовсе не должны работать. Круглосуточный режим поправками не предусмотрен.

В Совете Федерации заявили, что смысл этого законопроекта в том, чтобы помочь малым магазинам привлечь клиентов.

Дворкович заявил, что не считает это предложение удачным.

«Я за то, чтобы людям было удобно. Мне все равно, «у дома» магазин или нет. Нужно ориентироваться на потребительские предпочтения, — призвал Аркадий Дворкович. — Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно, значит, лучше, чтобы он был открыт круглосуточно».

Депутат Государственной думы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что предложение ограничить время работы гипермаркетов — это нелогично.

«Для того, чтобы работал малый и средний бизнес, нужно другие условия создавать, надо создавать льготные кредиты, надо готовить им кадры, надо делать налоговые каникулы… А закрывать что-то для того, чтобы другое работало, — это неверный подход», — сказал Онищенко.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также выступила против этой инициативы.