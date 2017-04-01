Махачкала, 1 апреля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В Дагестане в посёлке Манас, где проходит акция протеста дальнобойщиков, никакая силовая акция не запланирована, дальнобойщики не окружены, а войска стянуты для обеспечения порядка на федеральной трассе, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 апреля, в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

E-dag.ru Представители руководства Дагестана встречаются с дальнобойщиками

Власти информируют население о том, что распространяемые в дагестанском сегменте социальных сетей и мессенджерах информация о силовых вариантах разрешения ситуации не соответствуют действительности. «Просим не нарушать общественный порядок и не поддаваться на провокационные сообщения и ролики, которые изготавливают провокаторы, находящиеся за пределами республики», — сообщили в управлении.

Отметим, в Дагестане проходит акция протеста дальнобойщиков. Водители большегрузов собрались в посёлке Манас Карабудахкентского района у федеральной трассы. Ранее дальнобойщики сообщали о том, что их окружили войска Росгвардии.

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