Калуга, 1 апреля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Калужский Центральный муниципальный рынок, насчитывающий более, чем двухсотлетнюю историю, сегодня, 1 апреля, перестал существовать. Так реализовалась «заветная мечта» губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о создании на месте рынка парка, который глава региона назвал «парком неподкупности власти». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил бывший градоначальник Калуги, сопредседатель общественного антикоррупционного комитета Калужской области Виталий Черников.

Фото Сергея Гришунова. kaluga-gov.ru Центральный рынок в Калуге опустел

По его словам, «к сожалению, митинги калужан против закрытия Центрального рынка, а также многочисленные обращения общественных организаций и краеведов в защиту его сохранения, различные публикации в СМИ на эту тему, жалобы в органы прокуратуры и даже президенту России — не вразумили городские власти, рьяно взявшихсяосуществить губернаторскую идею, которая на самом деле, не имеет под собой экономических и социальных обоснований».

В связи с ликвидацией рынка в центре города, калужскую общественность особенно волнует судьба местной достопримечательности, а именно здания крытого рынка, которому в конце прошлого гола исполнилось 40 лет. Высота купола на этом здании — 19 метров. Пока не ясно, что именно теперь с ним будет: «здание под куполом» то планировалось снести, якобы по причине его ветхости, то наоборот — создать на местеторговых рядов городской детский центр или оборудовать ледовой каток.

О судьбе здания рынка под «куполом» городской голова Калуги Константин Горобцов заявил: «Это муниципальная собственность. В том виде, в котором осуществляется торговля, там даже дышать трудно, какие продукты питания там покупать? В любом случае работа на этом объекте в таком виде продолжаться уже не могла. Наступила необходимость на этом рынке провести реконструкцию. С 1 апреля там будет работа по проектированию будущего объекта. Никакой торговли во время проектирования, проведения обследования каждой колонны быть не может».

Между тем, как считает бывший коллега градоначальника Горобцова Виталий Черников, «финансы Калуги, что называется, «поют романсы»: муниципальный долг города приближается к критической черте»: «Так, внесены корректировки в принятый всего лишь три месяца назад бюджет. Сокращены расходы на образование, культуру, социальную защиту, в том числе, поддержку многодетных семей. Калужские улицы не просто в ямах и колдобинах — множатся просадки покрытия, требующие капитального вмешательства». «В конце 2016 года городская Управа выступила с инициативой передачи в концессию частникам микроскверов Калуги, в связи с отсутствием в бюджете средств на их содержание. Однако лишних 800 млн рублей на снос центрального рынка и создание еще одного совершенно не нужного городу парка странным образом у властейнаходятся», — добавил он.

«Кто знает, возможно, послушных калужских чиновников «подстегивает» губернаторский наказ: «подумать над тем, каким образом привлечь средства меценатов, предприятий, организаций, граждан» на строительство парка на месте центрального рынка», — отметил Черников.

Впрочем, завершить благоустройство будущего парка городские власти обещают не раньше ноября 2017 года. К осени, территорию бывшего рынка выровняют, проложат дорожки, установят скамейки. Это будет первый шаг в благоустройстве территории общей площадью 1,5 га. Здесь также планируется посадить около 400 саженцев деревьев и среди них липы-крупномеры. А пока, по информации горуправы, запланированы работы по выносу коммуникаций на месте бывшего торгового объекта. Открытым остаётся и вопрос общей планировки парка. Какие строения займут на нём место — неизвестно.

И хотя судьба Центрального муниципального рынка Калуги фактически решена, но торговавшие на нем предприниматели сдаваться на милость чиновникам не собираются. Как сообщало ИА REGNUM ранее, с просьбой организовать комплексную проверку правоохранителей по ситуации, сложившейся вокруг ликвидации Центрального муниципального рынка в Калуге, а также проверить законность действий должностных лиц городской управы, к заместителю генпрокурора РФ Александру Буксману обратился председатель комиссии Общественной палаты Россиипо поддержке малого и среднего бизнеса Валентин Агарков.

По мнению участников слушаний в ОП РФ, ликвидация калужского Центрального муниципального рынка нанесет ощутимый ущерб не только предпринимателям, но также и городской казне. Ведь предприниматели рынка ежегодно выплачивают аренду в размере 22 млн рублей, а в случае, если на его месте разместят парк, то платить за его содержание уже придется муниципалитету, у которого средств на это нет.