Санкт-Петербург, 1 апреля, 2017, 15:05 — ИА Регнум.



Https://vk.com/spb_today ДТП с двумя погибшими в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

В Санкт-Петербурге в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в 10:40 возле дома №16 по Дальневосточному проспекту. Водитель, управлявший автомобилем Ford, совершил выезд на тротуар и наезд на пешеходов с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП погибли двое мужчин, находившихся на тротуаре. Ещё одна женщина получила травмы средней степени тяжести.

В автомобиле Ford никто серьезно не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщают в соцсетях петербуржцы, ставшие очевидцами трагедии, автомобиль Ford C-MAX двигался по дороге с высокой скоростью. «Машина ехала быстро, его занесло в бордюр, и он пошёл народ собирать», — сообщает один из горожан. По словам свидетелей, в автомобиле находились молодой человек и девушка.