Вашингтон, 1 апреля, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Спецслужбы США установили новый метод маскировки взрывных устройств. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает CNN.

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Сообщается, что террористы придумали новый способ прятать взрывчатку в электронные устройства таким образом, чтобы приборы сканирования не могли ее распознать.

По данным американских спецслужб, ряд террористических группировок смогли заполучить образцы оборудования, используемого для сканирования в аэропортах, и протестировать свои методы на нем.

Также выявлены случаи, когда террористы научились устанавливать бомбы вместо аккумуляторных батарей так, чтобы электронное устройство после этого еще какое-то время оставалось во включенном состоянии.

Таким образом взрывчатое вещество невозможно обнаружить при проверке электронного устройства в функционирующем состоянии.

Американские СМИ отмечают, что именно эти данные спецслужб сыграли существенную роль в решении администрации президента США Дональда Трампа запретить провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих из ряда стран Африки и Ближнего Востока.