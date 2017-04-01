Тольятти, Самарская область, 1 апреля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Мэрия Тольятти под надуманным предлогом отказала в согласовании пикета по сбору подписей против установки памятника чешским легионерам в Самаре. Об этом 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал координатор местной ячейки «Суть времени» Дамир Сафиуллов.

Легионеры на похоронах своих товарищей, убитых в бою с большевиками под Никольск-Усурийским. 1918 год

«Недопустимо устанавливать памятники интервентам, коими были чешские легионеры в годы Гражданской войны в России. А, как мы все помним, Самара с июня по октябрь 1918 года находилась под оккупацией белочехов», — подчеркнул Сафиуллов.

Что же касается ситуации вокруг несогласованного мэрией Тольятти пикета, то, по словам координатора местной ячейки движения «Суть времени», активисты намеревались 2 апреля 2017 года провести на одной из оживленных улиц города пикет, чтобы ознакомить земляков с программой чешского Министерства обороны «Легион-100», предполагающей установку мемориалов в 58 российских городах к 100-летию чехословацкого легиона. Это мероприятие общественники приурочили к намеченному на 6 апреля 2017 года заседанию комиссии, на которой будут участвовать представители Министерства обороны РФ и чешские делегаты.

В соответствии с законодательством РФ о предстоящем мероприятии в администрацию города было подано уведомление. Администрация Тольятти в проведении мероприятия отказала, внятно не объяснив причины такого решения, и не предложив общественникам других мест для проведения их пикета.

В ответ на настойчивые требования Сафиуллова объяснить ничем, с точки зрения общественников, не мотивированный отказ, позицию мэрии озвучила инспектор 2 категории отдела по связям с общественностью и оргработе Людмила Степанова. «Пикетируемый объект» — это памятник в Самаре, а стало быть, в Тольятти протестовать против него нельзя!», — цитирует ответ чиновницы активист «Сути времени».

Кроме того, считает Сафиуллов, подобный ответ вызывает сомнения в профессиональной компетенции чиновницы, и более того, такая позиция дискредитирует в глазах общественности всю городскую администрацию.

«Как я выяснил, в законе нет определения «пикетируемого объекта», следовательно нет основания отождествлять его с предметом, о котором высказывается мнение, и использовать это для ограничения прав граждан проводить пикетирования ( ФЗ от 19.06.2004 г. №54-ФЗ ст.1). Согласно статье 8 пункта 1 публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия», — утверждает активист.

Общественник также отметил, что не согласен с принятым администрацией города Тольятти решением, ни по форме, ни по содержанию. Поскольку формально отказ противоречит законодательству РФ о массовых мероприятиях. А, кроме того, чиновники вынося подобные решения, показывают свое полное нежелание вести диалог с обществом. «В связи с этим, я подал жалобу в прокуратуру. Но этим всё не ограничится», — заключил Сафиуллов.

Добавим, что в общественность Самары активно выступает против инициативы увековечивания памяти об интервентах, только Самарская ячейка движения «Суть времени», собрала несколько сотен подписей местных жителей, не желающих видеть на улицах родного города памятник белочехам.

Не лишним будет отметить и тот факт, что подобная активность граждан, вызывает крайнее неудовольствие чешской стороны. Так, пресс-секретарь чешского Министерства обороны выступил с заявлением, в котором чешские официальные лица выражают неудовольствие тем, что в Самаре власти, ссылаясь на протесты общественности, уже пять лет затягивают с установкой памятного знака.

И совсем уж странно в данной ситуации выглядит позиция официальных представителей российской стороны. Недавно в СМИ опубликовали заявление руководителя управления Министерства обороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Владимира Попова. В котором он утверждает, что отказ в установке памятного знака чешским легионерам в Самаре может повлечь за собой острую реакцию чехов в отношении мемориалов советским воинам, павшим за освобождение Чехословакии от фашизма.

За освобождение Чехословакии от фашистских оккупантов отдали свои жизни почти 140 тысяч советских воинов. Какое отношение имеют памятники освободителям Европы от нацизма — к желанию нынешних властей Чехии увековечить на улицах российских городов тех, кого у нас до сих пор считают интервентами, совершенно не понятно. И если в современной Чехии, как о том предупреждает представитель Минобороны, отказ столь вызывающим образом увековечить память белочехов повлечет за собой «острую реакцию чехов» по отношению к памятникам советским солдатам, это станет еще одним подтверждением идущего в Европе процесса обеления нацизма.

Хотелось бы, чтобы официальные лица смогли донести до представителей других государств эту простую истину. А не только выражали обеспокоенность некими возможными действиями других государств, и не шли на поводу других государств по части оскорбляющих наш народ инициатив.