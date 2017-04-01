Москва, 1 апреля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Бывшей руководительнице департамента имущественных отношений Министерства обороны России, осужденной за хищения в особо крупном размере, возвращено ранее арестованное имущество. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

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Сообщается, что Васильевой возвращено её имущество, на которое был наложен обеспечительный арест, в связи с тем что она полностью возместила нанесенный ею ущерб.

Какие именно имущество Васильевой было ей возвращено, не уточняется.

Источник указывает, под арест попало следующее имущество Васильевой: ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн рублей, часы наручные (37 штук) общей стоимостью 7 млн рублей, наличные денежные средства в сумме более 3 млн рублей, денежные средства, находившиеся на банковской карте Васильевой, в сумме 26 млн рублей, денежные средства, находившиеся на счетах подконтрольных Васильевой фирм, в сумме 322 млн рублей, две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м, жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. м, а также квартира в Молочном переулке в Москве площадью 192 кв. м, гараж в этом же доме площадью 16,5 кв. м и нежилое помещение на Арбате площадью 642 кв. м.

Адвокат Васильевой Хасан Али Бороков не стал комментировать эту информацию.

Напомним, Васильева была осуждена на 5 лет тюрьмы за многомиллионные хищения при продаже имущества Министерства обороны России. На период следствия она находилась под домашним арестом в квартире в Молочном переулке в Москве.

В колонии во Владимирской области она отбыла всего месяц, после чего суд принял решение о её условно-досрочном освобождении. Освобождение Васильевой, нанесшей государству многомиллионный ущерб, вызвало резкое негодование в обществе.