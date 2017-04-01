Оценка Fitch кредитного рейтинга РФ могла бы быть выше – Аксаков
Москва, 1 апреля, 2017, 13:38 — ИА Регнум.
Решение Fitch о подтверждении кредитного рейтинга России является позитивным сигналом признания последовательности действий политического руководства и финансового блока страны, однако рейтинг должен быть как минимум на ступень выше. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
«На наш взгляд, рейтинг России должен быть как минимум на ступень выше. Оценки международных агентств чересчур консервативны», — отметил Аксаков.
По мнению парламентария, бюджетная консолидация, последовательная денежно-кредитная политика, улучшение макроэкономической ситуации объективно обязывают рейтинговые агентства признавать инвестиционный рейтинг России, однако у депутата вызывает вопросы уровень, на котором он присваивается.
«Россия — одна из немногих стран мира, имеющая низкий государственный долг — около 13% ВВП, значительные международные резервы — 400 млрд долларов при сильном положительном платежном балансе. Эти и другие показатели свидетельствуют об абсолютной платежеспособности страны, в том числе по негосударственным обязательствам», — указал он.
Внешние санкции также не повлияли и, совершенно очевидно, не повлияют на добросовестное выполнение Россией своих обязательств перед кредиторами, продолжил Аксаков. «Более того, то, как Россия прошла последние годы в условиях санкций, показывает прочность её экономики, серьезный внутренний её потенциал для саморазвития и противостояния недружественным действиям», — добавил он.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings накануне подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня — «BBB-». Как сообщило агентство, прогноз рейтингов остается «стабильным».