Москва, 1 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Законопроект о создании компенсационного фонда долевого строительства правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля. Фонд формируется за счет отчислений застройщиков, привлекающих средства граждан.

77metrov.ru Дольщики

Инициатива предусматривает единую методику расчета взносов застройщиков — она будет утверждаться правительством РФ. Методика предусматривает величину базовой ставки, которая может меняться не чаще, чем раз в год по предложению совета директоров фонда.

Вносятся изменения и в законодательство о банкротстве, в частности, устанавливается очередность удовлетворения выплат фонда, возникающих после выплат дольщикам.