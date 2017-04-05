Бейрут, 5 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум.

Ливан исторически сложился как государство, в котором поддерживается политический диалог представителей различных религий. О развитии политического диалога представителей различных конфессий Ближнего Востока пишет обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Флаг Ливана

Обладая этим политическим опытом, Ливан может стать примером для выработки нового формата религиозного и политического устройства Ближнего Востока. В настоящее время в ливанском парламенте происходит обсуждение новой избирательной системы. Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль в своем недавнем выступлении подчеркнул важность наиболее полного представительства всех составляющих ливанского населения. Только такая система, по его словам, защитит общество от угрозы сектантских разделений.

Речь главы ливанского МИДа резонирует с тематикой более широкого обсуждения, в котором принимают участие как страны региона, так и представители Ватикана. Стало известно, что и сам папа римский Франциск в конце апреля намерен посетить Египет — страну, ставшую на данный момент основной площадкой христиано-исламского диалога. На прошедшей в Каире конференции «Свобода и гражданство между разнообразием и интеграцией» звучали выступления авторитетных исламских духовных лидеров и христианских иерархов, соглашавшихся с необходимостью отмены термина «меньшинство» применительно к представителям традиционных конфессий.

Это согласие можно рассматривать как еще один шаг на пути к построению гражданских обществ, преодолевающих конфессионально-религиозные различия в странах Востока. Предстоит еще много работы в этом направлении, но стоит уже задуматься и об этническом разделении, которое может стать следующим препятствием на пути построения гражданского общества.

Подробности читайте в статье: Первый пошел? Ливан может сделать ставку на создание гражданской нации

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