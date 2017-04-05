Лондон, 5 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Шотландский парламент согласился вновь поднять вопрос об отделении от Великобритании. Каковы шансы нового шотландского референдума о независимости, рассуждает историк, постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Цитата из к/ф «Храброе сердце». реж Мэл Гибсон. 1995. США

Голосование, состоявшееся во вторник, 28 марта, подтвердило готовность сторонников отделения начать следующий референдум. В 2014 году голоса шотландцев за и против отделения разделились почти пополам: 55,3% участников высказались против отделения. С тех пор расстановка сил колеблется в тех же границах. А значит, шанс склонить на свою сторону недостающие 7−8% у сторонников отделения Шотландии остается. И на эти планы оказывает позитивное влияние одно из крупных событий политической жизни ЕС — «Брекзит».

Шотландия, в отличие от Англии, намерена остаться в Евросоюзе, а не выходить из него в составе Великобритании. Следовательно, Шотландской Национальной партии стоит поторопиться, чтобы Шотландия покинула Великобританию раньше, чем та распрощается с объединенной Европой. Срок на оба процесса отведен не такой уж и большой — около двух лет.

И здесь многое зависит от позиции Лондона. Юридически шотландский парламент не может объявить референдум, а только ходатайствовать о его проведении, утверждает же правительство и парламент Великобритании. Следовательно, действия и высказывания лондонских политиков могут склонить колеблющиеся чаши весов в ту или иную сторону.

Узнайте подробности из материала: Шотландия: возвращение к независимости

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