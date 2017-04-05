«Лекарство от здоровья» Гора Вербинского. Готичненько
Москва, 5 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.
Когда режиссер является одним из самых востребованных в мире, это говорит не столько (и не обязательно) о его таланте, как о том, что есть в нем нечто, попадающее в самую десятку. То, что отзывается у зрителя узнаванием. И не у единичного зрителя — а у самой широкой аудитории. Один из таких режиссеров, Гор Вербинский, снял фильм «Лекарство от здоровья». Чем эта лента может быть близка зрителю, пытался понять обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.
Помимо непременной зрелищности, в «Лекарстве от здоровья» все, что нужно модному фильму. Включая, конечно, подразумевающийся глубокий смысл. Этот мистический триллер, вобравший в себя все необходимые слагаемые жанра, призванные шокировать, эпатировать и по-своему очаровывать, оставляет впечатление тщательной, демонстративной артхаусности и готичности. Полный джентльменский набор того, что делает фильм «готичным», присутствует в фильме в настолько большом — двойном (или тройном) объеме, что его «готичность» становится вполне себе гламурной, чья претенциозность сопоставима только с ее внешним лоском — но никак не с содержанием.
В весь этот переливчатый коктейль инцеста, готических шрифтов, скользких угрей, оленя, балерины, злого доктора и пр. режиссер ухитрился добавить ассоциативно реальный «Третий рейх» с намеками в сторону лагерей смерти.
Так в чем же на таком фоне заключаются те самые вопросы, которые призваны придать фильму большой смысл, чтобы при желании в нем можно было увидеть не только страшилку, но и философскую притчу?
Читайте обзор фильма в статье: Гламурная готика для безголовых — со скрытой рекламой насилия и фашизма
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