Москва, 5 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.

Когда режиссер является одним из самых востребованных в мире, это говорит не столько (и не обязательно) о его таланте, как о том, что есть в нем нечто, попадающее в самую десятку. То, что отзывается у зрителя узнаванием. И не у единичного зрителя — а у самой широкой аудитории. Один из таких режиссеров, Гор Вербинский, снял фильм «Лекарство от здоровья». Чем эта лента может быть близка зрителю, пытался понять обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Цитата из к/ф «Лекарство от здоровья». реж Гор Вербински. 2016. Германия, США Флакон

Помимо непременной зрелищности, в «Лекарстве от здоровья» все, что нужно модному фильму. Включая, конечно, подразумевающийся глубокий смысл. Этот мистический триллер, вобравший в себя все необходимые слагаемые жанра, призванные шокировать, эпатировать и по-своему очаровывать, оставляет впечатление тщательной, демонстративной артхаусности и готичности. Полный джентльменский набор того, что делает фильм «готичным», присутствует в фильме в настолько большом — двойном (или тройном) объеме, что его «готичность» становится вполне себе гламурной, чья претенциозность сопоставима только с ее внешним лоском — но никак не с содержанием.

В весь этот переливчатый коктейль инцеста, готических шрифтов, скользких угрей, оленя, балерины, злого доктора и пр. режиссер ухитрился добавить ассоциативно реальный «Третий рейх» с намеками в сторону лагерей смерти.

Так в чем же на таком фоне заключаются те самые вопросы, которые призваны придать фильму большой смысл, чтобы при желании в нем можно было увидеть не только страшилку, но и философскую притчу?

Читайте обзор фильма в статье: Гламурная готика для безголовых — со скрытой рекламой насилия и фашизма

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