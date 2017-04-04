Москва, 5 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум.

На встрече со стамбульской молодежью президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил недоброжелателей в стремлении вновь, как и сто лет назад, «перекроить карту региона». При этом Эрдоган сослался на одиозную фигуру Лоуренса Аравийского — британского разведчика, приложившего немало стараний к тому, что в итоге вылилось в раздел Османской империи.

R4BIA.com Реджеп Эрдоган

Сейчас турецкие эксперты стремятся понять, что привело к обострению ситуации с целостностью сформированного после распада Османской империи региона. Положение анализирует шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Среди промахов, которые совершила Турция за последнее время, называются два основных. Это возрождение одновременно неоосманизма, предполагающее усиление влияния Турции в пределах бывшей Османской империи, и проекта «Большой Туран», который тоже укрепляет турецкую позицию, но уже среди тюркоязычных республик бывшего СССР. В рамках этой стратегии власти страны вели диалог с местными курдами, и появление курдской автономии уже казалось вероятным, но переговоры не были завершены. Теперь же правительство Турции оказывается в крайне неудобном положении, потому что дело зашло так далеко, что Турция рискует вместо «Великого Турана» получить «Большой Курдистан».

Вторую ошибку Турция совершила по отношению к «арабской весне», упустив из вида истинные намерения игроков, в первую очередь Вашингтона. Позволив втянуть себя в сирийский конфликт и объявить Турцию примером демократии в противовес диктатору Асаду, Турция проявила крайнюю неразборчивость в средствах. Впоследствии в этом конфликте вместо Асада темой номер один стали опять-таки курды. Уже сирийские. Однако если курды Сирии получат свою автономию, это не сможет не сказаться на положении их собратьев в Турции.

С какими еще проблемами столкнулась Турция и что привело ее к положению в зоне геополитических рисков? В чем для этой страны заключается историчность момента?

Узнайте из статьи: Почему Эрдоган заговорил о распаде Турции

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