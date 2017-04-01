Луганск, 1 апреля, 2017, 12:56 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница

Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первую же ночь перемирия. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что в ночь на 1 апреля ВСУ произвели обстрелы населенных пунктов Донбасса из зенитных орудий, минометов и гранатометов.

Под обстрел попали районы населенных пунктов Славяносербск, Калиновка, Анновка, Донецкое, Лозовое, Фрунзе, Логвиново, Калиново и Первомайск.

Власти уточняют данные о потерях среди мирного населения, а также нанесенный материальный ущерб.

Напомним, на очередном заседании Контактной группы в Минске стороны конфликта на Украине достигли соглашения о введении режима прекращения огня с 1 апреля.

Власти ДНР и ЛНР заявили, что готовы воздержать от силовых действий. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил Генштабу ВСУ и Минобороны Украины соблюдать режим прекращения огня с 1 апреля.

Однако поручения Порошенко явно не выполняются.