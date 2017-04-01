Москва, 1 апреля, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко может ждать «плана Маршалла для Украины» бесконечно долго. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Уже всем понятно, что дать деньги нынешнему киевскому режиму — значит, закопать их на поле чудес в стране дураков», — отметил сенатор.

По мнению парламентария, «своими историческими параллелями президент Украины, если называть вещи своими именами, натравливает Европу на Россию».

«Напомню в связи с этим, что план Маршалла, на который он ссылается, во многом был продуктом холодной войны, и его реализация, в конечном счете, привела к еще большему разделению мира. Но сейчас ситуация на планете принципиально иная, и не думаю, что кто-то из серьезных европейских политиков заинтересован в том, чтобы вернуть прежнее глобальное противостояние», — заявил Клинцевич.

На своей странице в Facebook президент Украины сообщил, что ожидает реализации идеи создания «плана Маршалла для Украины». «С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнёров по реализации идеи создания «плана Маршалла для Украины» и буду готов обсудить этот вопрос во время следующих контактов с лидерами институций и государств — членов ЕС», — говорится на его странице.