Вашингтон, 5 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Будучи для США не только основным торговым партнером, но и крупнейшим конкурентом, Китай вызывает множество острых полемик в Вашингтоне. Возможность войны между Китаем и США обсуждается экспертным сообществом как крайне нежелательное, но и не невероятное развитие событий. Что со своей стороны должны делать США, чтобы избежать подобного развития событий, пишет постоянный автор ИА REGNUM Максим Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Поднимая вопрос о войне между США и КНР, советник Трампа даже назвал конкретные сроки — следующее десятилетие. Что же касается официального Китая, то, по заявлению главы МИД КНР Ван И, войны между Китаем и США не будет, потому что в ней проигравшими окажутся обе стороны. Несмотря на то, что вариант холодной войны кажется более вероятным, не стоит обольщаться ее «бескровностью»: острые фазы холодных войн чреваты весьма горячими последствиями.

Одна из причин нарастающего противостояния двух стран сводится ко все более усиливающейся роли Китая как ключевого игрока на мировой арене и все более падающей способности США поддерживать существующее положение. От Трампа сейчас требуется признать этот факт, в противном случае он не сможет действовать в Азиатском регионе эффективно. Эффективной же будет та политика, которая нацелена на защиту американских интересов в регионе.

Смена стратегии в Азии, приоритет экономического взаимодействия над военным, укрепление ключевых союзов — те действия, которые позволят снизить напряженность и избежать катастрофического для всего мира развития событий. Как примет такой план администрация Трампа и какими должны быть шаги Вашингтона, которые позволят ему ослабить хватку — и одновременно укрепить влияние?

Читайте в статье: «США нужно менять курс в Азии, иначе велика вероятность войны с Китаем»

Все материалы резидента ИА REGNUM в зарубежных СМИ Максима Исаева